В Киеве горит одно из зданий телеканала "Интер"

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Возгорание произошло в здании украинского телеканала "Интер" на улице Щусева в Киеве, на крыше строения находятся люди. Как передает Report, информацию о пожаре корреспонденту ТАСС подтвердили сотрудники телеканала.

"В здании на Щусева действительно что-то происходит, у нас нет связи с коллегами оттуда", - сообщил сотрудник "Интера", который работает в другом офисе.

Часть сотрудников успели покинуть строение через центральный выход, остальные укрылись на крыше, откуда их эвакуировали по пожарным лестницам прибывшие спасатели.

В связи с пожаром на прилегающих к зданию улицах перекрыто движение.

Известно, что до возгорания внутри здания перед ним проходил митинг.