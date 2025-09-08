В Киеве главам дипмиссий показали поврежденное российской атакой здание Кабмина Украины

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что аккредитованным в Киеве иностранным дипломатам показали поврежденные российской атакой этажи здания Кабинета министров.

Как передает Report, об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Вместе с Игорем Клименко (глава МВД - ред.) и Андреем Сибигой (глава МИД Украины - ред.) мы проинформировали 60 руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, о последствиях одной из крупнейших с начала полномасштабного вторжения воздушных атак России. Мы показали этажи здания Кабмина, поврежденные в результате российской атаки. Сейчас здесь продолжается ликвидация последствий, и вскоре начнутся работы по перекрытию крыши", - написала она.

По ее словам, для Украины вчерашняя атака означает новый этап войны, когда Россия резко увеличила число "Шахедов" во время ударов по гражданским, энергетической инфраструктуре накануне зимы, и теперь еще и целится по государственным учреждениям.

Она добавила, что Россия "не хочет мира и откровенно насмехается над дипломатическими усилиями цивилизованного мира".

Отметим, что в в результате массированной атаки российских БПЛА на город Киев в ночь на 7 сентября в здании правительства Украины произошел пожар.