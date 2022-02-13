В Киев прибыли два самолета с военной помощью от США

Очередные два самолета с военной помощью от США прибыли на Украину в воскресенье.

Очередные два самолета с военной помощью от США прибыли на Украину в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило посольство США в Киеве.

"Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 миллионов - боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы - вместе с Украиной", - говорится в сообщении в Twitter посольства.

Ранее на Украину прибыло 15 самолетов с военной помощью от США. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в минобороны Украины сообщало, что поставки материально-технической военной помощи от США планируются объемом порядка 45 рейсов.