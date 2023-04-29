В Киев прибыла делегация США

Американская делегация прибыла в Украину.

Американская делегация прибыла в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк.

"Рада приветствовать в Киеве делегацию США, - написала Бринк на своей странице Twitter. - Ее члены подпишут с [президентом Украины] Владимиром Зеленским договор об инвестициях на $25 млн для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу".

"Мы должны действовать быстро, чтобы помочь экономике Украины не просто выжить, но и процветать", - отметила посол.

В пятницу украинские власти сообщили, что Агентство США по международному развитию через Всемирный банк выделило Украине $1,25 млрд на нужды в сфере здравоохранения, образования и спасательных служб.