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В Киев прибыла делегация США

В Киев прибыла делегация США Американская делегация прибыла в Украину.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 15:52
В Киев прибыла делегация США

Американская делегация прибыла в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк.

"Рада приветствовать в Киеве делегацию США, - написала Бринк на своей странице Twitter. - Ее члены подпишут с [президентом Украины] Владимиром Зеленским договор об инвестициях на $25 млн для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу".

"Мы должны действовать быстро, чтобы помочь экономике Украины не просто выжить, но и процветать", - отметила посол.

В пятницу украинские власти сообщили, что Агентство США по международному развитию через Всемирный банк выделило Украине $1,25 млрд на нужды в сфере здравоохранения, образования и спасательных служб.

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Версия на английском языке ФотоUS delegation arrives in Kyiv

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