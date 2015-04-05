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    В Кентукки введено ЧП из-за проливных дождей, двое погибших

    Сильные дожди и шквалистый ветер уже привели к гибели двух женщин

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Губернатор Кентукки Стив Бешир ввел в штате чрезвычайное положение в связи с непрекращающимися проливными дождями и наводнениями, передает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.

    "Объявив чрезвычайное положение, мы сможем оказать любую необходимую государственную поддержку, например, войсками Национальной гвардии, без задержек", - заявил губернатор.

    Сильные дожди и шквалистый ветер уже привели к гибели двух женщин. Одна захлебнулась водой в своем автомобиле, вторая погибла, отдыхая в кемпинге.

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