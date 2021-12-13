В Кентукки 64 человека погибли из-за торнадо

Губернатор пострадавшего от торнадо американского штата Кентукки Энди Бешир заявил, что, по уточненным данным, в результате разгула стихии пропавшими без вести в штате числятся по меньшей мере 105 человек, погибли 64.

Губернатор пострадавшего от торнадо американского штата Кентукки Энди Бешир заявил, что, по уточненным данным, в результате разгула стихии пропавшими без вести в штате числятся по меньшей мере 105 человек, погибли 64.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.

"По состоянию на сегодняшнее утро наиболее точное число подтвержденных смертей, самое точное число, которое у нас есть, 64 жителя Кентукки. Помните, что это число нестабильно, оно изменится. На данный момент мы считаем, что по меньшей мере 105 жителей Кентукки считаются пропавшими без вести", - сказал губернатор на пресс-конференции.