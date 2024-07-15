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В Кении задержали подозреваемого в убийстве 42 женщин

В Кении задержали подозреваемого в убийстве 42 женщин Кенийская полиция задержала подозреваемого в убийстве 42 женщин в трущобах Найроби.
Другие страны
15 июля 2024 г. 15:04
В Кении задержали подозреваемого в убийстве 42 женщин

Кенийская полиция задержала подозреваемого в убийстве 42 женщин в трущобах Найроби.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Star.

Подозреваемого задержали в районе Кайоле. Согласно заявлению главы кенийского управления по уголовным расследованиям Мохамеда Амина, задержанный признал вину в убийстве 42 женщин за два года.

Ранее сообщалось, что на свалке в трущобах Кваре в Найроби были найдены девять женских тел. Тема убийств женщин в Кении уже не раз становилось темой общественных дискуссий в стране.

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Версия на английском языке 'Serial killer' arrested after bodies found in Kenya dump
Версия на азербайджанском языке Keniyada 42 qadının qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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