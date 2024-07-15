В Кении задержали подозреваемого в убийстве 42 женщин

Кенийская полиция задержала подозреваемого в убийстве 42 женщин в трущобах Найроби.

Кенийская полиция задержала подозреваемого в убийстве 42 женщин в трущобах Найроби.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Star.

Подозреваемого задержали в районе Кайоле. Согласно заявлению главы кенийского управления по уголовным расследованиям Мохамеда Амина, задержанный признал вину в убийстве 42 женщин за два года.

Ранее сообщалось, что на свалке в трущобах Кваре в Найроби были найдены девять женских тел. Тема убийств женщин в Кении уже не раз становилось темой общественных дискуссий в стране.