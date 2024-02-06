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В Кении задержали главного подозреваемого во взрыве на окраине Найроби

В Кении задержали главного подозреваемого во взрыве на окраине Найроби Сотрудники правоохранительных органов Кении задержали основного подозреваемого по делу о взрыве в Найроби, в результате которого погибли шесть человек и около 300 пострадали.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 14:04
В Кении задержали главного подозреваемого во взрыве на окраине Найроби

Сотрудники правоохранительных органов Кении задержали основного подозреваемого по делу о взрыве в Найроби, в результате которого погибли шесть человек и около 300 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление уголовных расследований (DCI) страны, которое входит в структуру полиции.

"Правосудие восторжествовало, команда DCI, расследующая ужасный инцидент, задержала главного подозреваемого Деррика Кимати, а также трех сотрудников NEMA (Национального управления по охране окружающей среды), которые были признаны виновными [во взрыве]", - написало ведомство на своей странице в соцсети "Х".

Перевозивший баллоны с газом грузовик с неопознанным регистрационным номером взорвался в трущобах района Эмбакаси на юго-востоке Найроби 1 февраля около 23:30. Огонь охватил склад текстильных изделий и жилые дома. Через девять часов пожар был потушен.

Согласно заявлению Института нефти Восточной Африки, взрыв произошел на месте незаконного хранения сжиженного газа. Владелец подпольной заправки и некоторые его клиенты уже привлекались к ответственности в 2020 году, и в мае 2023 года их судили.

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Версия на английском языке Kenya arrests ‘prime suspect’ in deadly gas blast

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