В Кении возобновились антиправительственные протесты

Антиправительственные протесты возобновились в Кении во вторник, полиция использовала слезоточивый газ против участников в Найроби.

Антиправительственные протесты возобновились в Кении во вторник, полиция использовала слезоточивый газ против участников в Найроби.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Nation.

Отмечается, что полиция, вышедшая на улицы уже в 7 утра, старалась вытеснить из центра города протестующих, некоторые из которых открыто требовали отставки президента Уильяма Руто. По данным газеты, движение общественного транспорта у Дома правительства ограничено, все дороги к нему остаются закрытыми, на всех въездах и выездах установлены блокпосты, а у ворот расположены водометы и пожарные машины.

"Полиция периодически применяла слезоточивый газ, ведя игру в кошки-мышки с протестующими, которые пытались занять центральный деловой район", - говорится в сообщении издания.

Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло.