В Кении восемь сотрудников полиции погибли в результате подрыва на мине

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь сотрудников сил правопорядка, в том числе пять полицейских и три резервиста, погибли в воскресенье в результате подрыва транспортного средства на мине на северо-востоке Кении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France Presse со ссылкой на источник в силах безопасности.

"Мы подверглись нападению во второй половине дня, восемь сотрудников полиции были убиты, - указал координатор северо-восточного региона Мухаммед Али Салех. - Взрыв прогремел в Боджигарас, в восточной части округа Ваджир". По словам собеседника, к совершению нападения могут быть причастны боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб".