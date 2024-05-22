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В Кении в результате циклона погиб ребенок, еще несколько детей пострадали

В Кении в результате циклона погиб ребенок, еще несколько детей пострадали В Кении в результате циклона обрушилась крыша школы, погиб ребенок, еще несколько детей пострадали.
Другие страны
22 мая 2024 г. 19:10
В Кении в результате циклона погиб ребенок, еще несколько детей пострадали

В Кении в результате циклона обрушилась крыша школы, погиб ребенок, еще несколько детей пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает газета Star.

По информации издания, обрушение крыши произошло из-за тропического циклона Лали, который нанес ущерб в разных частях побережья.

По сообщениям местной полиции, крыша обрушилась в школе при мечети, из-за чего погибла четырехлетняя девочка и пострадали еще четыре ребенка в возрасте от 2 до 4 лет, они были доставлены в больницу. Еще один человек погиб из-за обрушения крыши на складе в соседнем районе.

По сообщениям кенийского Красного Креста, сильный ветер также сорвал крыши и повалил столбы электроснабжения в некоторых жилых районах в прибрежных округах Малинди и Килифи, что привело к масштабному отключению электроэнергии.

Ранее власти Кении сообщали о 291 погибшем в результате наводнений, 75 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, еще 188 человек пострадали. Наводнения привели к перемещению более 55 тыс. семей, затронув примерно 278 тыс. человек. В целом от наводнений пострадали 82 тыс. домохозяйств, в которых проживают около 412 тыс. человек.

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Версия на английском языке One child dead, several others injured as cyclone hits Kenya

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