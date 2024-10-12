В Кении в межобщинных столкновениях погибли 18 человек

В регионе Тана Ривер на юго-востоке Кении жертвами межобщинных столкновений стали не менее 18 человек.

В регионе Тана Ривер на юго-востоке Кении жертвами межобщинных столкновений стали не менее 18 человек.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse, об этом сообщили в местном управлении полиции.

"С прошлого месяца мы потеряли 18 человек, и меры безопасности были усилены, чтобы предотвратить дальнейшие смерти. Но ситуация в настоящее время очень напряженная, потому что люди не хотят сдавать огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник полиции Кении Дуглас Канджа призвал жителей сдать огнестрельное оружие, чтобы избежать эскалации насилия.

Причиной конфликта стало перераспределение земель в пользу пострадавших от наводнений, против чего выступили проживающие в регионе кочевники-скотоводы, уточняет агентство. В результате столкновений были разрушены дома, из-за чего многие жители стали вынужденными переселенцами.

Напомним, что 11 октября министр внутренних дел и координации национального правительства Китуре Киндики заявил о высоком уровне опасности в 12 районах округа Тана Ривер. Правоохранительные органы усилили меры безопасности в данном регионе.