В Кении в ДТП с автобусом погибли не менее 27 человек

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 27 человек погибли в Кении в результате столкновения автобуса и грузовика. Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел на одном из участков дороги, соединяющей два крупнейших города страны — Найроби и Момбасу.

По словам представителя местной полиции, автобус следовал в Момбасу, грузовик двигался ему навстречу в момент, когда произошло ДТП.

Подробности инцидента пока уточняются.