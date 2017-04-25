В Кении в ДТП с автобусом погибли не менее 27 человек

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 27 человек погибли в Кении в результате столкновения автобуса и грузовика. Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел на одном из участков дороги, соединяющей два крупнейших города страны — Найроби и Момбасу.
По словам представителя местной полиции, автобус следовал в Момбасу, грузовик двигался ему навстречу в момент, когда произошло ДТП.
Подробности инцидента пока уточняются.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
Поделиться в Facebook