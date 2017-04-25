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    В Кении в ДТП с автобусом погибли не менее 27 человек

    Инцидент произошел на одном из участков дороги, соединяющей два крупнейших города страны — Найроби и Момбасу

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 27 человек погибли в Кении в результате столкновения автобуса и грузовика. Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

    Инцидент произошел на одном из участков дороги, соединяющей два крупнейших города страны — Найроби и Момбасу.

    По словам представителя местной полиции, автобус следовал в Момбасу, грузовик двигался ему навстречу в момент, когда произошло ДТП.

    Подробности инцидента пока уточняются.

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