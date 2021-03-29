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В Кении умерла бабушка Барака Обамы

В Кении умерла бабушка Барака Обамы Ей было 99 лет
Другие страны
29 марта 2021 г. 12:01
В Кении умерла бабушка Барака Обамы

Сводная бабушка экс-президента США Барака Обамы скончалась в Кении в возрасте 99 лет. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное радио CapitalFM.

Сара Обама - третья жена деда Барака Обамы по отцовской линии. Хотя она не приходится президенту США кровной родственницей, он всегда относился к ней с теплотой и называл "бабушкой Сарой". В последний раз он навещал ее дом в деревне Когело в июле 2018 года.

"Это правда, она ушла от нас к Богу", - сообщила по телефону ее дочь Марсат Оньянго, добавив, что пожилая женщина в последнее время плохо себя чувствовала. Она скончалась в больнице города Кисуму.

Экс-премьер Кении Раила Одинга назвал Сару Обаму "символом стойкости и уверенности в себе" кенийских женщин, которая воспользовалась успехом внука, чтобы содействовать учебе и образованию девочек в регионе.

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