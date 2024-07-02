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В Кении снова начались протесты, полиция применила слезоточивый газ

В Кении снова начались протесты, полиция применила слезоточивый газ Протесты из-за законопроекта о повышении налогов во вторник снова начались в столице Кении Найроби и крупных городах - Миолонго, Маийаки Вэй, Мигори, Кисуму, Накуру.
Другие страны
2 июля 2024 г. 16:11
В Кении снова начались протесты, полиция применила слезоточивый газ

Протесты из-за законопроекта о повышении налогов во вторник снова начались в столице Кении Найроби и крупных городах - Миолонго, Маийаки Вэй, Мигори, Кисуму, Накуру.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал Citizen.

Cообщается, что власти задействовали бронетехнику, начали применять слезоточивый газ против протестующих.

Протестующие скандируют призывы к отставке президента Кении Уильяма Рутто, который ранее официально инициировал процесс отзыва спорного законопроекта о финансах.

К месту проведения акций протеста в Кисуму армия страны пригнала бронеавтомобиль.

Правозащитная организация страны "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR) сообщила ранее, что по меньшей мере 39 человек погибли, более 360 человек пострадали в ходе протестов в стране.

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Версия на азербайджанском языке Keniyada yenidən etirazlar başlayıb, polis gözyaşardıcı qazdan istifadə edib

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