В Кении шесть человек погибли в результате нападения боевиков "Аш-Шабаб"

По меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения боевиков из группировки "Аш-Шабаб" на город недалеко от границы Кении и Сомали.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения боевиков из группировки "Аш-Шабаб" на город недалеко от границы Кении и Сомали.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителей местной полиции.

По данным полиции, все погибшие были кенийцами. Еще один человек получил серьезное ранение в результате нападения, говорится в информации.

Ранее власти Кении усилили меры безопасности вблизи границы с Сомали после того, как 9 марта девять кенийских офицеров получили ранения в результате взрыва на обочине дороги

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков, которые в основном действуют в центральных и южных частях страны.