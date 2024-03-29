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В Кении шесть человек погибли в результате нападения боевиков "Аш-Шабаб"

В Кении шесть человек погибли в результате нападения боевиков "Аш-Шабаб" По меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения боевиков из группировки "Аш-Шабаб" на город недалеко от границы Кении и Сомали.
Другие страны
29 марта 2024 г. 19:48
В Кении шесть человек погибли в результате нападения боевиков Аш-Шабаб

По меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения боевиков из группировки "Аш-Шабаб" на город недалеко от границы Кении и Сомали.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителей местной полиции.

По данным полиции, все погибшие были кенийцами. Еще один человек получил серьезное ранение в результате нападения, говорится в информации.

Ранее власти Кении усилили меры безопасности вблизи границы с Сомали после того, как 9 марта девять кенийских офицеров получили ранения в результате взрыва на обочине дороги

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков, которые в основном действуют в центральных и южных частях страны.

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Версия на азербайджанском языке Keniyada “Əş-Şəbab” silahlılarının hücumu nəticəsində 6 nəfər ölüb

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