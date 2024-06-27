В Кении семь человек госпитализировали после протестов

Семь человек госпитализированы с огнестрельными ранениями в городе Хома-Бэй на западе Кении во время антиправительственных демонстраций.

Семь человек госпитализированы с огнестрельными ранениями в городе Хома-Бэй на западе Кении во время антиправительственных демонстраций.

Как передает Report, об этом сообщает портал Citizen.

По информации, элитные подразделения полиции перекрыли все дороги, ведущие к государственной резиденции, все машины перенаправляются на альтернативные маршруты. Оборудование военного назначения было развернуто возле резиденции президента, чтобы забаррикадировать дороги, говорится в сообщении.

Ситуация в Найроби обострилась во вторник. С самого утра в деловой центр города начали прибывать люди, скандирующие лозунги с требованиями отставки президента.

По сообщениям кенийских СМИ, для разгона демонстрантов в разных районах столицы полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. За 25 и 26 июня погибли не менее 23 человек, еще 50 пострадали.