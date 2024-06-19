В Кении рассказали о борьбе БИГ с неоколониализмом и нарушениями прав человека в Новой Каледонии

В Кении рассказали о деятельности Бакинской инициативной группы (БИГ) по борьбе с неоколониализмом.

В Кении рассказали о деятельности Бакинской инициативной группы (БИГ) по борьбе с неоколониализмом.

Как сообщает Report, государственное телевидение этой страны посвятило репортаж деятельности БИГ и затрагиваемым инициативной группой вопросам деколонизации и борьбы с правами человека в Новой Каледонии и других колониях.

В репортаже отмечается, что БИГ призвала Францию "остановить политику неоколониализма и обеспечить право народа канаков самим определять свою судьбу". В тоже время представители НПО продолжают представлять международному сообществу реальную ситуацию по данным вопросам.

"БИГ уже провела ряд международных мероприятий касательно политических, экономических и культурных последствий колониализма и нарушения прав человека в Новой Каледонии и других колониях Франции. В ходе обсуждений был поднят вопрос несправедливого распределения природных ресурсов", - говорится в репортаже кенийского гостелевидения.

Ранее при поддержке Бакинской инициативной группы (БИГ) в столице Кении Найроби состоялась гибридная конференция “Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире”.

В конференции приняли участие около 30 представителей азербайджанских и кенийских СМИ, руководящий состав и члены политических партий и движений за национальную независимость Новой Каледонии и Французской Гвианы, пострадавших от французского колониализма.

На конференции постоянный комиссар Новой Каледонии по иностранным делам Микаэль Форрест, член Движения за социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы Морис Пиндар, член международного отделения движения MDES Французской Гвианы Доминик Монтет высказали свое мнение о последних событиях в Каледонии и ответили на вопросы журналистов.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов отметил, что в рамках Движения неприсоединения, в котором Азербайджан председательствовал в 2019-2023 годах, а сейчас, будучи членом “Тройки”, ведет активную работу по искоренению колониализма в мире в XXI веке, основывая свою деятельность на принципах, отраженных в соответствующих документах ДН, и вносит свой вклад в процесс деколонизации:

"Бакинская инициативная группа (БТГ), неправительственная организация, созданная в рамках Движения с участием представителей народов, пострадавших от колониализма, поддерживает справедливую борьбу народов, стремящихся к свободе, на основе норм и принципов международного права. Наша организация через соответствующие структуры ООН, в том числе Совет по правам человека, а также через Парламентскую сеть Движения неприсоединения, и международные платформы в других соответствующих организациях, постоянно доводит до сведения мирового сообщества текущую ситуацию в колониях, и эта деятельность развивается по восходящей линии".

Он также отметил, что на более чем 10 международных мероприятиях, организованных Бакинской инициативной группой, были подняты и обсуждены вопросы негативного влияния колонизации на политическую, экономическую и культурную сферы, и нарушения прав человека в Новой Каледонии и других колониях.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.