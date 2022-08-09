О нас

В Кении пройдут президентские, парламентские и местные выборы

В Кении пройдут президентские, парламентские и местные выборы Президентские, парламентские и местные выборы пройдут сегодня в Кении - стране, чья экономика является крупнейшей в Восточной Африке.
Другие страны
9 августа 2022 г. 03:48
В Кении пройдут президентские, парламентские и местные выборы

Президентские, парламентские и местные выборы пройдут сегодня в Кении - стране, чья экономика является крупнейшей в Восточной Африке.

Как передает Report, за пост главы государства борются четыре кандидата, среди них нет действующего президента Ухуру Кениаты из-за установленного конституцией ограничения двумя сроками. Кениату избирали в президенты в 2013 и 2017 году. Голосование начнется в 06:00 по местному времени (07:00 - бакинское) и продлится до 17:00 (18:00 - бакинское).

Фаворитами среди четверки считаются занимавший пост премьера в 2008-2013 годах Раила Одинга и вице-президент республики Уильям Руто.

Президентские выборы проходят в Кении в два тура, если в первом ни одному из кандидатов не удалось набрать 50% плюс один голос и не менее 25% голосов как минимум в 24 округах страны из существующих 47. Второй тур должен пройти в течение 30 дней после первого.

Одновременно с президентскими в Кении пройдут выборы в обе палаты парламента, а также выборы в местные органы власти. У Юбилейной партии Кении сейчас большинство в Сенате и в нижней палате - Национальной ассамблее. Партии и коалиции выставили более 7 тыс. кандидатов. Из 349 депутатов Национальной ассамблеи 290 избираются прямым голосованием по мажоритарной системе в одном туре. Остальные места зарезервированы для женщин, которые избираются от 47 областей. Выборы в верхнюю палату, насчитывающую 67 сенаторов, проходят по особой схеме. Прямым голосованием выбирают только 47 сенаторов от каждой области.

Общее количество кандидатов всех уровней составляет на текущих выборах 16 098. Они борются за 1 882 места. В Кении насчитывается 22,1 млн избирателей, возраст 40% из которых не превышает 30 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

ООН: Совместный центр в Стамбуле разрешил отправку двух судов из Черноморска
ООН: Совместный центр в Стамбуле разрешил отправку двух судов из Черноморска
9 августа 2022 г. 02:25
Премьер Израиля поблагодарил президента Египта за посредничество по сектору Газа
Премьер Израиля поблагодарил президента Египта за посредничество по сектору Газа
9 августа 2022 г. 01:49
В Молдове зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян
В Молдове зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян
8 августа 2022 г. 23:11
США выделили военный пакет для Украины на 1 млрд долларов
США выделили военный пакет для Украины на 1 млрд долларов
8 августа 2022 г. 21:46
ООН: Маршруты вывоза зерна с Украины определяет частный сектор
ООН: Маршруты вывоза зерна с Украины определяет частный сектор
8 августа 2022 г. 21:15
США предоставят Украине бюджетную поддержку на 4,5 млрд долларов
США предоставят Украине бюджетную поддержку на 4,5 млрд долларов
8 августа 2022 г. 20:52
Премьер Финляндии поддержала ограничение туризма из России на уровне ЕС
Премьер Финляндии поддержала ограничение туризма из России на уровне ЕС
8 августа 2022 г. 20:37
Сердар Бердымухамедов заложил фундамент нового моста через залив Гарабогаз
Сердар Бердымухамедов заложил фундамент нового моста через залив Гарабогаз
8 августа 2022 г. 19:54
Германия пообещала Украине разблокировать 8 млрд евро помощи от ЕС
Германия пообещала Украине разблокировать 8 млрд евро помощи от ЕС
8 августа 2022 г. 19:15
Короля Норвегии выписали из больницы
Короля Норвегии выписали из больницы
8 августа 2022 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi