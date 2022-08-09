В Кении пройдут президентские, парламентские и местные выборы

Президентские, парламентские и местные выборы пройдут сегодня в Кении - стране, чья экономика является крупнейшей в Восточной Африке.

Президентские, парламентские и местные выборы пройдут сегодня в Кении - стране, чья экономика является крупнейшей в Восточной Африке.

Как передает Report, за пост главы государства борются четыре кандидата, среди них нет действующего президента Ухуру Кениаты из-за установленного конституцией ограничения двумя сроками. Кениату избирали в президенты в 2013 и 2017 году. Голосование начнется в 06:00 по местному времени (07:00 - бакинское) и продлится до 17:00 (18:00 - бакинское).

Фаворитами среди четверки считаются занимавший пост премьера в 2008-2013 годах Раила Одинга и вице-президент республики Уильям Руто.

Президентские выборы проходят в Кении в два тура, если в первом ни одному из кандидатов не удалось набрать 50% плюс один голос и не менее 25% голосов как минимум в 24 округах страны из существующих 47. Второй тур должен пройти в течение 30 дней после первого.

Одновременно с президентскими в Кении пройдут выборы в обе палаты парламента, а также выборы в местные органы власти. У Юбилейной партии Кении сейчас большинство в Сенате и в нижней палате - Национальной ассамблее. Партии и коалиции выставили более 7 тыс. кандидатов. Из 349 депутатов Национальной ассамблеи 290 избираются прямым голосованием по мажоритарной системе в одном туре. Остальные места зарезервированы для женщин, которые избираются от 47 областей. Выборы в верхнюю палату, насчитывающую 67 сенаторов, проходят по особой схеме. Прямым голосованием выбирают только 47 сенаторов от каждой области.

Общее количество кандидатов всех уровней составляет на текущих выборах 16 098. Они борются за 1 882 места. В Кении насчитывается 22,1 млн избирателей, возраст 40% из которых не превышает 30 лет.