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    В Кении прогремел взрыв, 12 человек погибли

    Взрыв произошел в отеле для иностранцев в кенийском городе Мандера у границы с Сомали и Эфиопией

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Как минимум 12 человек погибли в результате взрыва в отеле для иностранцев в кенийском городе Мандера, расположенном у границ с Сомали и Эфиопией, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    На месте происшествия ведутся спасательные работы. На данный момент из-под обломков извлекли десять человек. Полиция опасается, что в здании могут быть установлены взрывные ловушки.

    "Мы пока не знаем, сколько человек до сих пор находятся под обломками, предпринимаются усилия по их поиску", - заявил офицер полиции с места событий.

    Предполагается, что атака была совершена боевиком террористической группировки "Аш-Шабаб".

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