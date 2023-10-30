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В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции

В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции Два офицера полиции погибли и еще четверо серьезно ранены в результате взрыва на северо-востоке Кении недалеко от границы с Сомали, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
30 октября 2023 г. 18:15
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции

Два офицера полиции погибли и еще четверо серьезно ранены в результате взрыва на северо-востоке Кении недалеко от границы с Сомали, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, полицейская машина подорвалась на мине в Дадаабе, округ Гарисса, во время патрулирования. Пострадавшие госпитализированы.

Предполагается, что за подрывом бомбы могли стоять боевики террористической группировки "Аш-Шабаб". Ранее кенийские силы уничтожили базу материально-технического снабжения, использовавшуюся боевиками "Аш-Шабаб" и располагавшуюся в том же округе.

Группировка "Аш-Шабаб" сформирована в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков. Отряды "Аш-Шабаб" действуют на юге и в центральных областях Сомали, они также совершают рейды в Кению и Эфиопию.

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Версия на азербайджанском языке Keniyada partlayış nəticəsində 2 polis əməkdaşı həlak olub
Версия на английском языке Roadside blast kills 2 Kenyan police officers in border region

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