В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции

Два офицера полиции погибли и еще четверо серьезно ранены в результате взрыва на северо-востоке Кении недалеко от границы с Сомали, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Два офицера полиции погибли и еще четверо серьезно ранены в результате взрыва на северо-востоке Кении недалеко от границы с Сомали, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, полицейская машина подорвалась на мине в Дадаабе, округ Гарисса, во время патрулирования. Пострадавшие госпитализированы.

Предполагается, что за подрывом бомбы могли стоять боевики террористической группировки "Аш-Шабаб". Ранее кенийские силы уничтожили базу материально-технического снабжения, использовавшуюся боевиками "Аш-Шабаб" и располагавшуюся в том же округе.

Группировка "Аш-Шабаб" сформирована в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков. Отряды "Аш-Шабаб" действуют на юге и в центральных областях Сомали, они также совершают рейды в Кению и Эфиопию.