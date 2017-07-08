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    В Кении при нападении боевиков погибли девять человек

    Все жертвы были мирными жителями

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек погибли в результате атаки, совершенной  боевиками на северо-востоке Кении. Как сообщает Report со ссылкой на AFP,  об этом заявили в  полиции.  

    "Девять человек были убиты, некоторых застрелили, некоторых зарубили до смерти", — сообщил представитель местной полиции. 

    Все жертвы были мирными жителями.

    Источники в правоохранительных органах отметили, что за атакой могут стоять боевики группировки "Аш-Шабаб". 

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