В Кении при ДТП погибли как минимум 44 человека

По меньшей мере 44 человека погибли в результате ДТП на западе Кении.

По меньшей мере 44 человека погибли в результате ДТП на западе Кении.

Как передает Report, об этом сообщила кенийская газета "Стандард".

Так, инцидент произошел между городами Керичо и Накуру. Очевидцы отмечают, что водитель грузовика не справился с управлением и врезался в шесть транспортных средств, после чего упал в кювет. Пострадавших госпитализировали.

Губернатор Керичо выразил свои соболезнования семьям погибшим и заявил, что машины скорой помощи и все медицинские учреждения округа переведены в состояние готовности.