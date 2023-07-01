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В Кении при ДТП погибли как минимум 44 человека

В Кении при ДТП погибли как минимум 44 человека По меньшей мере 44 человека погибли в результате ДТП на западе Кении.
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1 июля 2023 г. 01:27
В Кении при ДТП погибли как минимум 44 человека

По меньшей мере 44 человека погибли в результате ДТП на западе Кении.

Как передает Report, об этом сообщила кенийская газета "Стандард".

Так, инцидент произошел между городами Керичо и Накуру. Очевидцы отмечают, что водитель грузовика не справился с управлением и врезался в шесть транспортных средств, после чего упал в кювет. Пострадавших госпитализировали.

Губернатор Керичо выразил свои соболезнования семьям погибшим и заявил, что машины скорой помощи и все медицинские учреждения округа переведены в состояние готовности.

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