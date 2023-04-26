Число жертв религиозного культа в Кении возросло до 98

До 98 увеличилось число тел, эксгумированных за последние шесть дней на востоке Кении в рамках расследования обстоятельств смерти членов религиозной секты "Международная церковь "Хорошие новости".

До 98 увеличилось число тел, эксгумированных за последние шесть дней на востоке Кении в рамках расследования обстоятельств смерти членов религиозной секты "Международная церковь "Хорошие новости".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду кенийская газета Nation.

По ее сведениям, полицию обнаружила восемь тел детей, вовлеченных в практиковавшую предельные формы голодания секту. Они, как и все другие, были извлечены из могил в лесу Шакахола, расположенного вблизи города Малинди.

Ранее сообщалось о 90 жертвах.

Члены созданной пастором Полом Маккензи "Международной церкви "Хорошие новости" верят, что смерть от голода откроет им путь в рай. Президент Кении Уильям Руто заявил 24 апреля, что действия Маккензи сродни лидерам террористов, которые используют религию для совершения жестоких преступлений.

"Такие люди как Маккензи, должны сидеть в тюрьме", - подчеркнул глава государства.

Представитель МВД Кении Китуре Киндики заявил, что произошедшее в лесу Шакахола является только "вершиной айсберга" в деятельности секты пастора Маккензи.