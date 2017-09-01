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    В Кении отменили результаты выборов

    Верховный суд сослался на нарушения при их проведении и постановил, что новые выборы нужно провести в течение 60 дней© AFP

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Верховный суд Кении впервые в истории страны аннулировал результаты недавно прошедших президентских выборов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, суд сослался на нарушения при их проведении и постановил, что новые выборы нужно провести в течение 60 дней.

    В прошлом месяце избирательная комиссия объявила победителем выборов Ухуру Кениата, для которого это был бы уже второй срок президентства.

    Кандидат от оппозиции Раила Одинга утверждал, что интернет-система избирательной комиссии была взломана, чтобы повлиять на результаты выборов.

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