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В Кении от голода умерли четыре человека, ожидавшие скорого конца света

В Кении от голода умерли четыре человека, ожидавшие скорого конца света По меньшей мере четыре члена религиозной секты умерли на востоке Кении в ожидании скорого конца света.
Другие страны
14 апреля 2023 г. 19:03
В Кении от голода умерли четыре человека, ожидавшие скорого конца света

По меньшей мере четыре члена религиозной секты умерли на востоке Кении в ожидании скорого конца света.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу полиция кенийского округа Килифи.

"Четверо умерли 13 апреля от голода, они входили в скандально известную в Кении Международную церковь "Хорошие новости", которую 20 лет назад создал пастор Пол Маккензи, - приводит слова представителя полиции кенийская газета Nation. - Еще 11 человек помещены в больницу, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии".

Община удалилась несколько дней назад в лес в ожидании конца света. Пастор Маккензи известен тем, что настаивает на крайних формах голодания как наиболее быстрого пути для верующего обрести вечную жизнь. С 2017 года суды Кении возбуждали против пастора дела по различным обвинениям, однако он продолжал оставаться на свободе. В минувшем месяце Маккензи был арестован по подозрению в причастности к смерти от голода двух детей.

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Версия на азербайджанском языке Keniyada dünyanın sonunu gözləyən 4 nəfər aclıqdan ölüb
Версия на английском языке Four starve to death in Kenyan church

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