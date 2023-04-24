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В Кении обнаружили 47 тел членов религиозной секты

В Кении обнаружили 47 тел членов религиозной секты Число тел, эксгумированных за последние три дня на востоке Кении в рамках расследования обстоятельств смерти членов религиозной секты "Международная церковь "Хорошие новости", созданной пастором Полем Маккензи, увеличилось до 47.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 01:19
В Кении обнаружили 47 тел членов религиозной секты

Число тел, эксгумированных за последние три дня на востоке Кении в рамках расследования обстоятельств смерти членов религиозной секты "Международная церковь "Хорошие новости", созданной пастором Полем Маккензи, увеличилось до 47.

Как передает Report, об этом пишет Agence France-Presse.

Ранее газета The Star сообщила об обнаружении 21 тела. По данным Agence France-Presse, 23 апреля было эксгумировано еще 26 тел.

Полиция продолжает работы, которые ведутся возле города Малинди. Государственная кенийская телекомпания KBC сообщила в воскресенье, что в районе Малинди найдено 58 предполагаемых могил, в некоторых может быть захоронено по несколько человек. Несколько могил уже вскрыт полицейскими экспертами, другие будут обследованы в ближайшие дни.

14 апреля полиция заявила об обнаружении тел четырех умерших в построенном в лесу доме. Там находилась группа последователей секты, собравшихся в ожидании скорого конца света. Все четверо умерли от голода, еще 11 человек были госпитализированы с высокой степенью истощения.

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