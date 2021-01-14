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В Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса

В Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса Специалисты отмечают, что они еще не встречались в других частях мира
Другие страны
14 января 2021 г. 11:46
В Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса

Специалисты из Кенийского института медицинских исследований обнаружили на юго-востоке страны 16 новых штаммов коронавируса, которые имеют уникальный характер и пока еще не встречались в других частях мира. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила кенийская газета East African.

"Особенность новых штаммов состоит в том, что они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированного", - заявил один из участников исследований Чарльз Аготи. По его словам, новые штаммы были выявлены в округе Таита в конце минувшего года. Они отличаются генетически от опасных разновидностей коронавирусов, обнаруженных недавно в Южно-Африканской Республике и Великобритании.

К работам подключилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Мутирующие вирусы вызвали большое число заболеваний в Таите", - отметил ученый. При этом четыре новых штамма коронавируса отличаются агрессивностью. Кенийские ученые не исключают, что страну может ждать взрывной сценарий распространения коронавируса. На текущий день в Кении выявлено 98 432 инфицированных, 1 716 пациентов с коронавирусом умерли.

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