В Кении неизвестные напали на штаб-квартиру комиссии по правам человека

Вооруженная группа неизвестных напала на штаб-квартиру кенийской комиссии по правам человека

Вооруженная группа неизвестных напала на штаб-квартиру кенийской комиссии по правам человека

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

"Около десяти неизвестных взломали дверь и проникли в зал. Ворвавшиеся атаковали участников пресс-конференции и занимались грабежами, утверждая, что собравшиеся проводят акцию протеста", - говорят очевидцы.

Пресс-конференция была созвана в связи с предстоящим в Кении 7 июля "Днем Саба Саба" - ежегодной акцией протеста оппозиции. 7 июля 1990 года в Кении состоялся общенациональный день протеста с требованием проведения свободных выборов.

Лидеры оппозиции уже предупредили власти о недопустимости использования полицией силы во время предстоящих акций протеста. "Мы будем внимательно следить в понедельник за действиями силовиков, - заявил глава движения WDM-K Калонзо Мусиока. - Если власти будут прибегать к жестким действиям, то на них будет наша реакция".