В Кении лидер оппозиции согласился на переговоры с президентом страны

Лидер оппозиции и бывший премьер-министр Кении Раила Одинга дал согласие на контакты с президентом страны Уильямом Руто с целью положить конец акциям протеста против роста цен, но только в присутствии посредника.

Лидер оппозиции и бывший премьер-министр Кении Раила Одинга дал согласие на контакты с президентом страны Уильямом Руто с целью положить конец акциям протеста против роста цен, но только в присутствии посредника.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Он не тот человек, кому можно доверять, - цитирует Одингу агентство AFP. - Я готов говорить, но только при условии наличия посредника".

Накануне Руто предложил встретиться с Одингой и начать переговоры о стабилизации ситуации в стране.

С минувшего марта оппозиция провела в Кении девять дней массовых протестов, которые сопровождались насилием. В ходе беспорядков погибли более 30 человек, число задержанных полицией превышает 300.

Организатором демонстраций является антиправительственная коалиция "Азимио" во главе с 78-летним Одингой. Он требует отмены закона, который увеличил налоги и сборы.