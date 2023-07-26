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В Кении лидер оппозиции согласился на переговоры с президентом страны

В Кении лидер оппозиции согласился на переговоры с президентом страны Лидер оппозиции и бывший премьер-министр Кении Раила Одинга дал согласие на контакты с президентом страны Уильямом Руто с целью положить конец акциям протеста против роста цен, но только в присутствии посредника.
Другие страны
26 июля 2023 г. 20:59
В Кении лидер оппозиции согласился на переговоры с президентом страны

Лидер оппозиции и бывший премьер-министр Кении Раила Одинга дал согласие на контакты с президентом страны Уильямом Руто с целью положить конец акциям протеста против роста цен, но только в присутствии посредника.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Он не тот человек, кому можно доверять, - цитирует Одингу агентство AFP. - Я готов говорить, но только при условии наличия посредника".

Накануне Руто предложил встретиться с Одингой и начать переговоры о стабилизации ситуации в стране.

С минувшего марта оппозиция провела в Кении девять дней массовых протестов, которые сопровождались насилием. В ходе беспорядков погибли более 30 человек, число задержанных полицией превышает 300.

Организатором демонстраций является антиправительственная коалиция "Азимио" во главе с 78-летним Одингой. Он требует отмены закона, который увеличил налоги и сборы.

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