В Кении из-за действий полиции погибли 15 человек - ФОТО

Во время комендантского часа, введенного в Кении из-за коронавирусной инфекции, из-за действий сотрудников полиции погибли 15 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщила Независимая служба по надзору за деятельностью полиции страны.

Всего с конца марта в ведомство поступило 87 жалоб на правоохранителей.

"После предварительного расследования установлено, что 15 смертей и 31 инцидент, который привел к травмам, были напрямую связаны с действиями сотрудников полиции во время введения комендантского часа", - цитирует заявление ведомства агентство.

Также издание сообщает, что один офицер был арестован по обвинению в убийстве 13-летнего мальчика, который во время комендантского часа стоял на балконе.

Комендантский час с 19:00 до 05:00 был введен указом президента Кении Ухуру Кениата 27 марта. В городах действуют жесткие карантинные меры, ограничивающие передвижение людей и автотранспорта. Полицейским необходимо следить за соблюдением эпидемиологических мер населением.

Отметим, что в Кении зафиксировано 2,3 тыс. случаев заболевания, скончались 78 пациентов.