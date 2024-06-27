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В Кении два человека погибли в ходе протестов

В Кении два человека погибли в ходе протестов Два человека погибли в ходе ограбления протестующими двух супермаркетов и в результате столкновений с полицией в Найроби.
Другие страны
27 июня 2024 г. 23:32
В Кении два человека погибли в ходе протестов

Два человека погибли в ходе ограбления протестующими двух супермаркетов и в результате столкновений с полицией в Найроби.

Как передает Report, об этом сообщает газета Standard.

Издание также сообщило о поджогах, забрасывании камнями и мародерстве автомобилистов на Олд-Эйрпорт-роуд в столице Кении.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство из-за сообщений о насилии во время подавления протестов в Кении.

Отметим, что 25 и 26 июня погибли не менее 23 человек, еще 50 пострадали. На фоне роста насилия президент страны Уильям Руто объявил об отзыве из парламента послужившего причиной протестов законопроекта о повышении налогов и последующем его пересмотре. Он также пообещал вступить в диалог с лидерами демонстрантов.

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