В Кении два человека погибли в ходе протестов

Два человека погибли в ходе ограбления протестующими двух супермаркетов и в результате столкновений с полицией в Найроби.

Два человека погибли в ходе ограбления протестующими двух супермаркетов и в результате столкновений с полицией в Найроби.

Как передает Report , об этом сообщает газета Standard.

Издание также сообщило о поджогах, забрасывании камнями и мародерстве автомобилистов на Олд-Эйрпорт-роуд в столице Кении.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство из-за сообщений о насилии во время подавления протестов в Кении.

Отметим, что 25 и 26 июня погибли не менее 23 человек, еще 50 пострадали. На фоне роста насилия президент страны Уильям Руто объявил об отзыве из парламента послужившего причиной протестов законопроекта о повышении налогов и последующем его пересмотре. Он также пообещал вступить в диалог с лидерами демонстрантов.