В Кении число жертв из-за наводнений выросло до 277 человек

Количество погибших в результате наводнений в Кении увеличилось до 277 человек.

Количество погибших в результате наводнений в Кении увеличилось до 277 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении МВД страны.

Ранее было известно о 238 жертвах. Согласно коммюнике министерства, возобновление занятий в школах вновь будет отложено, чтобы провести ремонт. На предстоящей неделе в большинстве регионов страны установится солнечная погода с редкими дождями и грозами в 37 округах.

Однако в министерстве сообщили, что наводнения ожидаются в низинных, прибрежных и некоторых городских районах. В районах с крутыми склонами, откосами и оврагами могут сойти оползни и сели.

В связи с наводнениями выросли риски распространения холеры, на данный момент зарегистрировано уже 53 случая в округах Тана-Ривер и Марсабит. Минздрав Кении в сотрудничестве с Красным Крестом работает над локализацией источника заболевания.