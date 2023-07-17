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В Кении число умерших от голода членов религиозной секты превысило 400

В Кении число умерших от голода членов религиозной секты превысило 400 Количество погибших членов религиозной секты "Международная церковь "Хорошие новости", которые практиковали экстремальные формы голодания, увеличилось в Кении до 403.
Другие страны
17 июля 2023 г. 22:16
В Кении число умерших от голода членов религиозной секты превысило 400

Количество погибших членов религиозной секты "Международная церковь "Хорошие новости", которые практиковали экстремальные формы голодания, увеличилось в Кении до 403.

Как передает Report со ссылкой на кенийскую газету Nation, об этом сообщила префект округа Кифили Рода Онянча.

"В течение нынешнего дня из могил были эксгумированы 12 тел", - приводит ее слова издание.

Работы по вскрытию могил ведутся на востоке Кении на территории расположенного в лесу Шакахола поместья пастора Пола Маккензи, который около 20 лет назад создал эту секту. Полиция обнаружила первые тела погибших в одном из домов в лесном поместье Маккензи 14 апреля. Одновременно были найдены многочисленные могилы. Могилы находятся на участке площадью 323 га.

Специальная группа экспертов 1 мая начала вскрытие эксгумированных тел. Специалисты получили данные, согласно которым большинство из них умерли от голода.

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