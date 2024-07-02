О нас

В Кении число погибших в ходе беспорядков достигло 39 человек

В Кении число погибших в ходе беспорядков достигло 39 человек В ходе антиправительственных протестов в Кении погибли не менее 39 человек, 361 получили ранения.
Другие страны
2 июля 2024 г. 01:16
В Кении число погибших в ходе беспорядков достигло 39 человек

В ходе антиправительственных протестов в Кении погибли не менее 39 человек, 361 получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Национальной комиссии по правам человека Кении.

По ее данным, 32 человека пропали без вести, а 627 были задержаны в ходе демонстраций по всей стране.

"Комиссия продолжает самым решительным образом осуждать неоправданное насилие в отношении протестующих, медицинского персонала, адвокатов, журналистов, в том числе в отношении церквей, центров неотложной медицинской помощи и машин скорой помощи", - сообщили в комиссии.

Ранее президент Кении Уильям Руто сообщал о гибели 19 человек в ходе протестов.

Протесты против повышения налогов начались в Найроби 18 июня, однако ситуация обострилась 25 июня. С самого утра в деловой центр города начали прибывать люди, скандирующие лозунги с требованиями отставки президента. 26 июня президент Кении Уильям Руто отозвал спорный законопроект, однако протестующие продолжили выходить на улицы с требованием отставки правительства.

Очередная серия протестов запланирована на 2 июля.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
В Кыргызстане пять человек погибли в результате схода селя
В Кыргызстане пять человек погибли в результате схода селя
28 июня 2024 г. 21:53
В Азербайджане урегулированы цены в ряде отраслей
В Азербайджане урегулированы цены в ряде отраслей
30 июня 2024 г. 20:53
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
Sky: Большая авантюра Макрона с досрочными выборами обречена на провал
Sky: "Большая авантюра" Макрона с досрочными выборами обречена на провал
30 июня 2024 г. 09:04
ЕВРО-2024: Определились все участники 1/8 финала
ЕВРО-2024: Определились все участники 1/8 финала
27 июня 2024 г. 01:05
Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы
26 июня 2024 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi