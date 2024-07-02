В Кении число погибших в ходе беспорядков достигло 39 человек

В ходе антиправительственных протестов в Кении погибли не менее 39 человек, 361 получили ранения.

В ходе антиправительственных протестов в Кении погибли не менее 39 человек, 361 получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Национальной комиссии по правам человека Кении.

По ее данным, 32 человека пропали без вести, а 627 были задержаны в ходе демонстраций по всей стране.

"Комиссия продолжает самым решительным образом осуждать неоправданное насилие в отношении протестующих, медицинского персонала, адвокатов, журналистов, в том числе в отношении церквей, центров неотложной медицинской помощи и машин скорой помощи", - сообщили в комиссии.

Ранее президент Кении Уильям Руто сообщал о гибели 19 человек в ходе протестов.

Протесты против повышения налогов начались в Найроби 18 июня, однако ситуация обострилась 25 июня. С самого утра в деловой центр города начали прибывать люди, скандирующие лозунги с требованиями отставки президента. 26 июня президент Кении Уильям Руто отозвал спорный законопроект, однако протестующие продолжили выходить на улицы с требованием отставки правительства.

Очередная серия протестов запланирована на 2 июля.