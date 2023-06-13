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В Кении число погибших от голодания в ожидании конца света превысило 300

В Кении число погибших от голодания в ожидании конца света превысило 300 Количество погибших членов религиозной секты "Международная церковь "Хорошие новости", которые практиковали экстремальные формы голодания, увеличилось в Кении до 303.
Другие страны
13 июня 2023 г. 23:36
В Кении число погибших от голодания в ожидании конца света превысило 300

Количество погибших членов религиозной секты "Международная церковь "Хорошие новости", которые практиковали экстремальные формы голодания, увеличилось в Кении до 303.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила префект округа Кифили Рода Онянча.

"В течение нынешнего вторника были обнаружены и извлечены из могил 19 тел, - приводит ее слова кенийская газета "Нейшн". - Еще 613 человек считаются пропавшими без вести, спасены 95".

В свою очередь кабинет-секретарь (министр) внутренних дел и координации национального правительства Кении Китуре Киндики заявил, что число погибших рискует увеличиться. "Процесс вскрытия могил еще далек от своего окончания", - отметил он.

Работы по вскрытию могил ведутся на востоке Кении на территории расположенного в лесу Шакахола поместья пастора Пола Маккензи, который около 20 лет назад создал данную секту. Полиция обнаружила первые тела погибших в одном из домов в лесном поместье Маккензи 14 апреля. Одновременно были найдены многочисленные могилы. Их вскрытие началось 21 апреля. Могилы находятся на участке площадью 323 га.

Специальная группа экспертов 1 мая начала вскрытие эксгумированных тел. На текущий день специалисты получили данные, согласно которым большинство из них умерли от голода. Однако есть жертвы, в первую очередь дети, которые были задушены. Полиция не исключает, что они были убиты с целью дальнейшего изъятия органов.

На протяжении последних двух десятилетий Маккензи проповедовал крайние формы голодания, что, по его мнению, является для верующего наиболее быстрым путем обрести вечную жизнь. Как уже сообщили очевидцы, Маккензи объявил, что 15 апреля 2023 года произойдет конец света и членам его секты следует умереть накануне этого дня, чтобы не стать жертвами апокалипсиса и тем самым обречь себя на вечные муки. Пастор сдался властям 15 апреля и сейчас находится под следствием. Неделю назад суд постановил, что Маккензи останется под стражей еще 30 дней. Ожидается, что он предстанет перед особым трибуналом по причине исключительной тяжести обвинений.

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