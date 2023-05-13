В Кении число погибших членов секты увеличилось до 201

Поисковые службы в Кении обнаружили еще 22 тела жертв секты Good News International Church, которые умерли от голода.

Поисковые службы в Кении обнаружили еще 22 тела жертв секты Good News International Church, которые умерли от голода.

Как передает Report, об этом сообщает Citizen TV.

По словам представителя правительства кенийского района Малинди, новые тела умерших последователей культа были эксгумированы в субботу, 13 мая.

Таким образом, общее количество жертв секты достигло 201 человека. 12 мая поисковикам удалось обнаружить трупы 29 последователей пастора, 12 из которых были детьми. Кроме этого, представители правоохранительных органов арестовали еще одного подозреваемого, и теперь за решеткой по обвинению в массовом убийстве находятся 26 человек, включая самого пастора.