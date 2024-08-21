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В Кении 14 человек погибли и более 50 пострадали в ДТП с участием автобуса

В Кении 14 человек погибли и более 50 пострадали в ДТП с участием автобуса В Кении 14 человек погибли и более 50 пострадали в ДТП с участием автобуса.
Другие страны
21 августа 2024 г. 05:09
В Кении 14 человек погибли и более 50 пострадали в ДТП с участием автобуса

В Кении 14 человек погибли и более 50 пострадали в ДТП с участием автобуса.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщило местное издание Nation.

Сообщается, что водитель автобуса, следовавшего по трассе Накуру — Элдорет, не справившись с управлением, врезался в несколько легковых автомобилей и вылетел в кювет.

По словам одной из пассажирок Роды Атьено, у автобуса на протяжении всего пути наблюдались технические проблемы.

"Отбытие задержалось почти на час. Автобус с необычным трудом поднимался в гору и остановился в Керичо", — рассказала она.

Остановка в городе произошла после того, как пассажиры пожаловались, что автобус непригоден для поездки и не должен ее продолжать. Она добавила, что пассажиры попросили водителя заменить автобус, но вместо этого он обратился к механику для ремонта транспортного средства, после чего продолжил поездку.

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