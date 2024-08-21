В Кении 14 человек погибли и более 50 пострадали в ДТП с участием автобуса

В Кении 14 человек погибли и более 50 пострадали в ДТП с участием автобуса

В Кении 14 человек погибли и более 50 пострадали в ДТП с участием автобуса.

https://static.report.az/photo/f6b01be1-8233-31f5-b257-505df67c5ca9.jpg https://static.report.az/photo/f6b01be1-8233-31f5-b257-505df67c5ca9.jpg