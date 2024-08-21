В Кении 14 человек погибли и более 50 пострадали в ДТП с участием автобуса.
Как передает
Сообщается, что водитель автобуса, следовавшего по трассе Накуру — Элдорет, не справившись с управлением, врезался в несколько легковых автомобилей и вылетел в кювет.
По словам одной из пассажирок Роды Атьено, у автобуса на протяжении всего пути наблюдались технические проблемы.
"Отбытие задержалось почти на час. Автобус с необычным трудом поднимался в гору и остановился в Керичо", — рассказала она.
Остановка в городе произошла после того, как пассажиры пожаловались, что автобус непригоден для поездки и не должен ее продолжать. Она добавила, что пассажиры попросили водителя заменить автобус, но вместо этого он обратился к механику для ремонта транспортного средства, после чего продолжил поездку.