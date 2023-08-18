В Кэмп-Дэвиде пройдет саммит США, Южной Кореи и Японии

В загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде начнется саммит США, Южной Кореи и Японии, на котором лидеры государств обсудят, среди прочего, расширение совместных учений трех государств.

В загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде начнется саммит США, Южной Кореи и Японии, на котором лидеры государств обсудят, среди прочего, расширение совместных учений трех государств.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Президент США Джо Байден примет президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисида.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя предстоящий саммит, назвал Японию и Южную Корею ключевыми союзниками США.

"Саммит ознаменует то, что мы считаем новой эрой в трехстороннем взаимодействии", - добавил он.