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В Кэмп-Дэвиде пройдет саммит США, Южной Кореи и Японии

В Кэмп-Дэвиде пройдет саммит США, Южной Кореи и Японии В загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде начнется саммит США, Южной Кореи и Японии, на котором лидеры государств обсудят, среди прочего, расширение совместных учений трех государств.
Другие страны
18 августа 2023 г. 05:29
В Кэмп-Дэвиде пройдет саммит США, Южной Кореи и Японии

В загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде начнется саммит США, Южной Кореи и Японии, на котором лидеры государств обсудят, среди прочего, расширение совместных учений трех государств.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Президент США Джо Байден примет президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисида.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя предстоящий саммит, назвал Японию и Южную Корею ключевыми союзниками США.

"Саммит ознаменует то, что мы считаем новой эрой в трехстороннем взаимодействии", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Kemp-Deviddə ABŞ-Cənubi Koreya-Yaponiya sammiti keçiriləcək

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