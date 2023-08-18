В Кэмп-Дэвиде пройдет саммит США, Южной Кореи и Японии

В загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде начнется саммит США, Южной Кореи и Японии, на котором лидеры государств обсудят, среди прочего, расширение совместных учений трех государств.
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Президент США Джо Байден примет президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисида.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя предстоящий саммит, назвал Японию и Южную Корею ключевыми союзниками США.
"Саммит ознаменует то, что мы считаем новой эрой в трехстороннем взаимодействии", - добавил он.