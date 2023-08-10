В Кейптауне из-за забастовки водителей в магазинах возникла нехватка продуктов

Хлеб и молоко, а также другие продовольственные товары исчезли с полок многих магазинов крупнейшего города ЮАР Кейптауна в результате продолжающейся восьмой день подряд забастовки водителей такси, которая сопровождается блокировкой многочисленных дорог ме

Хлеб и молоко, а также другие продовольственные товары исчезли с полок многих магазинов крупнейшего города ЮАР Кейптауна в результате продолжающейся восьмой день подряд забастовки водителей такси, которая сопровождается блокировкой многочисленных дорог мегаполиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный новостной портал News 24, опубликовав фотографии пустых полок хлебных и молочных отделов.

Важнейшие продукты закончились в нескольких ведущих сетевых магазинов, включая исключительно популярную Woolworths, отмечает электронное издание. Власти в Кейптауне объявили, что принимают экстренные меры для возобновления доставки товаров в продовольственные магазины. В этих целях создаются конвои из грузовиков, которые охраняют подразделения полиции.

"Забастовка привела к тому, что товары первой необходимости, включая продовольствие с трудом доставляют в магазины", - заявил мэр Кейптауна Джордин Хилл-Льюис. Он сообщил, что городские власти после четырехдневного перерыва готовы возобновить переговоры с лидерами забастовки.

Национальный совет такси ЮАР объявил забастовку 3 августа. Она сопровождается стрельбой по машинам водителей, которые отказались присоединиться к протестам, поджогами автомобилей, блокировкой дорог, в том числе ведущих в международный аэропорт Кейптауна. В последние дни в нескольких районах города были предприняты попытки грабежей магазинов и поджогов общественных зданий. Пока полиции удается сдерживать толпы мародеров.