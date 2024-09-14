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В казну Бразилии по решению суда перевели более $3,3 млн со счетов соцсети X и Starlink

В казну Бразилии по решению суда перевели более $3,3 млн со счетов соцсети X и Starlink Федеральный верховный суд Бразилии распорядился о переводе в государственную казну латиноамериканской страны 18,35 млн реалов (более $3,3 млн), заблокированных ранее на счетах компаний X Brasil и Starlink Holding, которые принадлежат американскому бизнесм
Другие страны
14 сентября 2024 г. 02:50
В казну Бразилии по решению суда перевели более $3,3 млн со счетов соцсети X и Starlink

Федеральный верховный суд Бразилии распорядился о переводе в государственную казну латиноамериканской страны 18,35 млн реалов (более $3,3 млн), заблокированных ранее на счетах компаний X Brasil и Starlink Holding, которые принадлежат американскому бизнесмену Илону Маску, в счет выплаты штрафов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Как отмечается, банки Banco Citibank S.A. и Ita Unibanco S.A. уже сообщили, что выполнили указания суда и осуществили переводы в Banco do Brasil (Центробанк Бразилии). "Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс распорядился о переводе в казну страны 18,35 млн реалов, заблокированных на счетах компании X Brasil, Internet Ltda (свыше 7,3 млн реалов) и компании Starlink Brazil Servicos de Internet Ltda (более 11 млн реалов), - отмечается в публикации. - После полной выплаты штрафа, причитающегося (американским компаниям, по мнению бразильского правосудия - ред.) за невыполнение постановлений суда, судья Алешандри ди Морайс распорядился немедленно разблокировать их счета и активы".

Решение суда было принято 11 сентября, отмечается в сообщении. Как напомнил суд, эти суммы и активы были заблокированы по решению ди Морайса "в соответствии со штрафами, наложенными за невыполнение и нарушение правовых норм социальных сетей в Бразилии, что привело к приостановке работы платформы (X Brasil)". Отмечено, что компании были уведомлены о решении суда "в установленном порядке и не подали апелляцию своевременно".

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