​В казино Нью-Йорка из-за коктейля подрались 400 человек

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке на открытии нового бара в казино Resorts World Casino района Квинс, подрались почти 400 человек.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, что в результате инцидента много пострадавших, более 300 человек были арестованы.

Причиной массовой драки стал факт недовольства мужчин во время открытия нового бара, когда людям в очереди приходилось слишком долго ждать свои коктейли.

По некоторым данным, участники драки не смогли решить свои "вопросы" на месте, поэтому переместились к ресторанному дворику, а затем - на парковку казино.