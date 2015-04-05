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    ​В казино Нью-Йорка из-за коктейля подрались 400 человек

    В результате инцидента более 300 человек были арестованы

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке на открытии нового бара в казино Resorts World Casino района Квинс, подрались почти 400 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, что в результате инцидента много пострадавших, более 300 человек были арестованы.

    Причиной массовой драки стал факт недовольства мужчин во время открытия нового бара, когда людям в очереди приходилось слишком долго ждать свои коктейли.

    По некоторым данным, участники драки не смогли решить свои "вопросы" на месте, поэтому переместились к ресторанному дворику, а затем - на парковку казино.

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