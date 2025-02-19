В Казахстане ждут приезда с официальным визитом президента Совета ИКАО

По оценке Международной организации гражданской авиации (ИКАО) показатель безопасности полетов в Казахстане составляет 82%.

По оценке Международной организации гражданской авиации (ИКАО) показатель безопасности полетов в Казахстане составляет 82%.

Как передает казахстанское бюро Report , об этом заявил вице - министр транспорта по развитию авиационной отрасли Казахстана Талгат Ластаев.

"Показатель безопасности полетов в Казахстане составляет 82% по оценке Международной организации гражданской авиации (ИКАО), что на 11,2 процентных пункта выше среднемирового уровня (70,8%) и сопоставим с показателями стран западной Европы", - сказал Ластаев в среду на очередном заседании правительства.

По его словам, в прошлом году Еврокомиссией были полностью сняты все ограничения на полеты по казахстанских авиакомпаний в страны Евросоюза.

"По приглашению главы государства впервые с официальным визитом посетит Казахстан президент Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано. Это будет новым этапом сотрудничества между Казахстаном и ИКАО", - отметил вице-министр.

Однако, по словам вице-министра, после авиакатастрофы возле Актау, Авиационной администрацией проверены основные крупные авиапредприятия.

"Касательно расследования авиационных происшествий этот параметр входит в число 8 критически важных для оценки безопасности полетов ИКАО и в Казахстане составляет 51%. Среди других показателей он остается самым низким", - подчеркнул Т.Ластаев.

По его словам, для улучшения ситуации до конца 2025 года планируется создание специализированного центра по расследованию транспортных происшествий, с привлечением высококвалифицированных специалистов и оснащением необходимым оборудованием.

За 2024 год казахстанские авиакомпании перевезли 14,7 млн пассажиров, что на 11% больше, чем в 2023 году (13,3 млн. пассажиров). В 2022 году - 11 млн пассажиров.