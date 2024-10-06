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В Казахстане завершилось голосование на референдуме по строительству АЭС

В Казахстане завершилось голосование на референдуме по строительству АЭС В Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме о возможности строительства атомной электростанции (АЭС).
Другие страны
6 октября 2024 г. 19:29
В Казахстане завершилось голосование на референдуме по строительству АЭС

В Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме о возможности строительства атомной электростанции (АЭС).

Как сообщает Report, проведение голосования на более 10 тыс. участках референдума было предусмотрено с 07:00 (06:00 по бакинскому времени) до 20:00 по местному (19:00 по бакинскому) времени. Несколько участков, по данным Центральной комиссии референдума, открылись на час раньше.

За рубежом для казахстанцев организовали 74 участка в 59 государствах.

На брифинге в 19:00 по местному времени (18:00 по бакинскому времени) заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко сообщил, что за рубежом на участках проголосовали 7 358 граждан Казахстана, явка составила 59,79%.

В бюллетене для голосования на референдуме был один вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Участники голосования должны были выбрать один из двух вариантов ответа: "да, согласен" или "нет, не согласен". В избирательные списки вошли более 12,2 млн казахстанцев. Референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более 50% граждан, имеющих право голосовать.

По последним данным, опубликованным Центральной комиссией референдума, по состоянию на 18:00 по местному (17:00 по бакинскому) времени явка составила 61,56%, проголосовали порядка 7,5 млн человек. Самая высокая явка была отмечена в Кызылординской области, где проголосовали 79,87%, самая низкая - в крупнейшем городе республики Алма-Ате, где за два часа до закрытия участков свои голоса отдали 22,91% избирателей.

Для принятия решения по вопросу, вынесенному на референдум, нужно, чтобы его поддержало более половины проголосовавших граждан. Сообщение центральной комиссии об итогах референдума должно быть опубликовано в течение семи дней после проведения голосования.

В случае, если большинство граждан Казахстана поддержит строительство АЭС, ее могут разместить в Алма-Атинской области неподалеку от озера Балхаш. Власти Казахстана рассматривают нескольких возможных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.

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