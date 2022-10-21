В Казахстане завершилась регистрация кандидатов в президенты

ЦИК Казахстана завершил регистрацию кандидатов для участия в президентских выборах, к агитации приступают шесть претендентов.

ЦИК Казахстана завершил регистрацию кандидатов для участия в президентских выборах, к агитации приступают шесть претендентов.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, регистрация официально завершилась в 18:00 по местному времени, после чего в стране стартовала агитационная кампания, которая продлится вплоть до "дня тишины" в канун выборов (до 00:00 19 ноября).

На заседании ЦИК члены комиссии отказали в регистрации трем претендентам, поскольку они не представили ведомству полный пакет документов, требуемых законодательством. Таким образом, к агитации допущены шесть кандидатов в президенты, включая действующего президента Касым-Жомарта Токаева.