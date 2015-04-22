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    ​В Казахстане загорелось российское посольство

    Пострадавших и жертв нет

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В Астане (Казахстан), загорелось российское посольство.

    Как передает Report, пострадавших и жертв нет.

    "Сообщение о возгорании поступило на пульт "101" в 18.12. В 18.30 прибыли пожарные, в 18.53 огонь был локализован, в 19.05 пожар был полностью потушен. Пожар охватил 15 кв. м. Сгорела деревянная облицовка кровли и утеплитель. Пострадавших и жертв нет", – рассказали пожарные.

    По их данным, в тушении пожара было задействовано 7 единиц основной техники, 8 единиц спецтехники и 60 человек личного состава.

    На месте работает дознаватель, причины пожара уточняются.

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