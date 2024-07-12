В Казахстане задержали пятерых подозреваемых в экстремизме

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали четырех граждан республики и одного иностранца, которые подозреваются в террористической деятельности.

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали четырех граждан республики и одного иностранца, которые подозреваются в террористической деятельности.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В июле в городах Астана, Шымкент, Атырауской и Жамбылской областях КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции проведены мероприятия по пресечению деятельности религиозных радикалов. Оперативниками задержаны и взяты под стражу 4 гражданина Казахстана и 1 иностранец, подозреваемые в участии в террористической деятельности, пропаганде терроризма, организации экстремистской деятельности и вербовке лиц в этих целях", - говорится в тексте.

По местам их проживания изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы и иные вещественные доказательства. "Один из подозреваемых ранее принимал участие в боевых действиях на территории иностранного государства, за что был осужден в Казахстане. В отношении еще двух лиц проверяется информация о регулярном употреблении тяжелых наркотиков", - отметили в КНБ.