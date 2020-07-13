В Казахстане за сутки выявили свыше 1,6 тысячи случаев коронавируса

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 1 646 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 59 899.

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 1 646 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 59 899.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник межведомственная комиссия.

Отметим, что ранее минздрав сообщил, что на 12 июля в стране зафиксировано 375 случаев смерти от коронавируса. Количество выздоровевших пациентов превышает 33,8 тысячи.

"Зарегистрированы 1 646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 689, бессимптомных носителей - 957", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.