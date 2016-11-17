В Казахстане за сообщения о планируемых терактах будут выплачивать до 6 тыс. долларов США

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Правила выплаты вознаграждения за информацию, которая поможет предотвратить или пресечь акт терроризма, утверждены в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление правительства опубликовано в четверг в официальных СМИ.

Правила вступают в силу 1 января 2017 года. Как следует из документа, сумма вознаграждения зависит от категории предотвращенного теракта и в настоящее время составляет от 1,515 млн тенге (4,5 тыс. долларов США) до 2,021 млн тенге (6 тыс. долларов США). Деньги будут выплачиваться после вступления обвинительного приговора в силу.