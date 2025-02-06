В Казахстане за кражу 12 цистерн с газом задержали работников месторождения

Работники месторождения в Актюбинской области Казахстана задержаны сотрудниками полиции и комитета национальной безопасности за хищение 12 железнодорожных цистерн с газом.

Работники месторождения в Актюбинской области Казахстана задержаны сотрудниками полиции и комитета национальной безопасности за хищение 12 железнодорожных цистерн с газом.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

По данным ведомства, схема хищения предусматривала манипуляции с техническими приборами учета добытого газа, в результате чего сформировался запас неучтенного топлива, который был загружен в вагоны. Газ предназначался для социальных нужд.

Цистерны с газом были задержаны полицейскими в момент следования к месту продажи, в настоящее время ведется оценка ущерба. Число задержанных сотрудников газодобывающего предприятия не уточняется.